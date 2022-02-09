المناجير العام لـ “الخضر” يعاين ملعب تشاكر

تنقل المناجير العام لـ “الخضر” جهيد زفزاف اليوم إلى مركب مصطفى تشاكر بالبليدة. قصد معاينته من جوانب عديدة.

كما شوهد زفزاف برفقة عدد من المسؤولين بالملعب، أين كان يتفقّد أرضية الميدان.

ومن المنتظر أن ينقل زفزاف كل صغيرة و كبيرة لرئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة. كما سينقل بعض التفاصيل إلى الناخب الوطني جمال بلماضي.

يحدث هذا، في ظل إمكانية ترسيم برمجة اللقاء المرتقب بين الجزائر والكاميرون مارس المقبل بذات الملعب المؤهل إلى مونديال قطر.

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رسميا.. الفاف تُعين زفزاف مناجيرا عاما للخضر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” أمسية اليوم الخميس عن إسم المناجير العام الجديد للمنتخب الوطني الأول.

وكشفت الفاف على موقعها الرسمي أن جهيد عبد الوهاب زفزاف. سيكون المناجير العام الجديد للخضر.

وسيخلف زفزاف في هذا المنصب المناجير العام السابق للخضر أمين العبدي. الذي انسحب بعد كان الكاميرون.

وسبق لزفزاف أن عمل مع المنتخب الوطني الأول في عهد رئيس الفاف السابق محمد روراوة.