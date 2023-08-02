المناصب الشاغرة ومنحة التمدرس.. وزير التربية يسدي تعليمات

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي من مقر الوزارة بالمرادية، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومن مديريات التربية. حيث خصّصت لمتابعة تنفيذ بعض العمليات الهامة المرتبطة بالدخول المدرسي 2023-2024.

كما قدم وزير التربية، جملة من التعليمات والتوجيهات بخصوص أعمال المحطات المتبقية لعملية توظيف أساتذة التربية البدنية وأساتذة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي. بعد الانتهاء من عملية التسجيل التي تمّت على التوالي من 8 إلى 25 ماي. ومن 18 جوان إلى 5 جويلية على المنصة الرقمية للتوظيف في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية. حيث أسدى الوزير تعليمات بخصوص المخطط المعدّ لتنظيم استقبال الملفات والتأكد من مطابقتها مع المعلومات. التي تضمنتها استمارة التسجيل المستخرجة من الأرضية الرقمية وتأكيد الاستلام عبر حساب رئيس مصلحة المستخدمين.

ومتابعة عملية تعيين منتوج التكوين من خريجي المدارس العليا للأساتذة على المناصب الشاغرة وإعطائهم الأولوية. وتنظيم عملية الخروج والدخول الولائية. حيث أكد الوزير أنها ستتم عبر الأرضية الرقمية دون سواها. وسيعلن عن تاريخ التسجيل على الأرضية الرقمية في الوقت المناسب. كما أكّد أيضا أن كل الملفات والطلبات المودعة خارج هذا الإطار تعتبر لاغية وعديمة الأثر.

إنجاز كل العمليات التي لها علاقة بالتضامن وتقديمها في آجالها. سيما منحة التمدرس الخاصة 5000 دينار قصد دفعها لمستحقيها في أقرب وقت.