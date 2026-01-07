المناصر الكونغولي الشهير في ضيافة نجوم “الخضر” !

وجهت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” دعوة رسمية، لمناصر الكونغو الديمقراطية، “ميشال كوكا”، الذي صنع الحدث في “كان 2025” من خلال تجسيد شخصية الزعيم الكونغولي “باتريس لومومبا”.

وكشف الصحفي الموثوق في شؤون الكرة الإفريقية، “لاسانا كامارا”. في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”. أن المناصر الكونغولي الشهير، في طريقه اليوم الأربعاء من الدار البيضاء نحو الرباط، من أجل ملاقاة لاعبي “الخضر”.

وأوضح الصحفي ذاته، أن “ميشال كوكا” سيلتقي في فندق “ماريوت” أين يقيم وفد المنتخب الوطني، برفقاء القائد رياض محرز.

مشيرا إلى أن لاعبي “الخضر” يرغبون في لقاء المناصر الشهير، والتواصل معه. في خطوة تعكس الاحترام والأخوة الإفريقية، التي تتجاوز حدود كرة القدم.