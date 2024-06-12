المناصر الوفي لنادي مولودية البيض يوسف ساسي في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله، اليوم الأربعاء، المناصر الوفي، وعضو الجمعية العامة، لنادي مولودية البيض، يوسف الساسي، إثر وعكة صحية مفاجئة.

وحسب ما كشفته مصادر النهار أونلاين، فإن الفقيد، المعروف بمناصرته لنادي مولودية البيض، توفي صباح اليوم الأربعاء، بمستشفى البيض. وتم تشييع جنازته، ظهر اليوم بمقبرة، أستيتن بدائرة بوعلام ولاية البيض.

يجدر الإشارة، يعتبر الفقيد، من ذوي الإحتياجات الخاصة، وكان دائم التنقل مع الفريق الأزرق والأبيض، في كافة ولايات الوطن لتشجيع فريقه.