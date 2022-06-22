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قناة النهار

المناصر “كادي”: 12 سنة ونحن نتبع المنتخب الوطني في تنقلاته بأموالنا الخاصة

بقلم النهار أونلاين
المناصر “كادي”: 12 سنة ونحن نتبع المنتخب الوطني في تنقلاته بأموالنا الخاصة
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