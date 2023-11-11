المنافسة تشتد.. DFSK تشرع في تسويق مركباتها بهذه الأسعار

كشفت العلامة الصينية DFSK التابعة لمجمع BURGAN INTERNATIONAL، عن أسعار مركباتها التي ستسوق في الجزائر.

وتعتبر علامة DFSK من أبرز العلامات الصينية التي كان ولا يزال لها حضور قوي في السوق الجزائرية، خصوصا في فئة السيارات النفعية الخفيفة.

وأعلنت العلامة، عن بداية تسويق وتسجيل طلبيات علامة dfsk، وهذه أسعار كل الموديلات:

شاحنة DFSK SC بسعر 160 مليون سنتيم، وSC AC بسعر 163 مليون سنتيم، وDC بسعر 188 مليون سنتيم، وDC AC بسعر 191 مليون سنتيم.

وكذا سيارات GLORY 6000 بمبلغ 285 مليون سنتيم، وPICK UP بمبلغ 390 مليون سنتيم، وC31 بمبلغ 190 مليون سنتيم، وC32 بمبلغ 215 مليون سنتيم.

كما عرضت مركبات C36 بمبلغ 210 مليون سنتيم، وC37 بميلغ 235 مليون سنتيم، وموديل FRIGO بمبلغ 215 مليون سنتيم، وCONTENAIRE بمبلغ 179 مليون سنتيم، وK06 بمبلغ 185 مليون سنتيم، وK7 بمبلغ 198 مليون سنتيم.