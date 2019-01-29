«المناهج الحالية ستُظهر القدرات الحقيقة للتلميذ»

دافع على تغيير مناهج التعليم الإلزامي.. الأمين العام لوزارة التربية:

«عملية التكوين سترتكز على الفاعلين الأساسين في قطاع التربية»

تعمل وزارة التربية الوطنية منذ أكثر من سنتين على تغيير مناهج التعليم الإلزامي، من خلال تكييف البرامج البيداغوجية وترقية عملية التسيير.

عرضت وزارة التربية الوطنية أمام لجنة التربية والتعليم العالي بالمجلس الشعبي الوطني، أهم محاور عمل الوزارة الخاصة بتعيير المناهج ومراحل التعليم الإلزامي.

وحسب العرض المقدم من طرف الأمين العام، فإن المناهج الحالية تركز على التقييم الشخصي .

وتوجيه التعليم لبناء القدرات الحقيقية للتلميذ، إلى جانب تكوين الفاعلين الأساسيين للفعل التربوي، وفي مقدمتهم المفتشين والأساتذة.

وأكدت الوزارة بأن عملية تحيين المناهج قد استكملت، مؤكدة من جهة أخرى على الجهود التي تبذل في مجال الحوكمة من خلال توفير الوسائل البشرية والمادية الكافية.

وكذا عقد لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين وأعضاء الجماعة التربوية.

فضلا عن مواصلة التكوين لكل الفاعلين في القطاع وفق مخطط استراتيجي يغطي 53 محورا، وذلك من أجل رفع تحدي «الجودة».

وفي هذا الصدد، تم التطرق إلى عملية تكوين المفتشين في الطورين الأول والثاني.

تحضيرا لتكوين الأساتذة الذين سيتم تعيينهم لتدريس الجيل الثاني الخاص بالسنوات الثالثة والرابعة ابتدائي في الطور الابتدائي.

والثانية والثالثة متوسط في الطور المتوسط، بداية من السنة القادمة.

كما تطرق الأمين العام إلى الدفتر الإحصائي الذي تم استحداثه لكل مؤسسة تربوية كوثيقة إدارية ورسمية.

يسجل فيه المعلومات السنوية الخاصة بالمؤسسة وفق السجلات الرسمية.

حيث وضعت وزارة التربية الدفتر الإحصائي بصيغتيه الورقية والرقمية تحت تصرف مديري المدارس.

الابتدائية والمتوسطات والابتدائيات، حيث يتم ملؤه اعتمادا على البطاقة الإحصائية الخاصة بالتلميذ والمعلم.

هذا، وتناول أعضاء اللجنة في مناقشتهم للعرض جملة المشاكل التي يعرفها القطاع.

مثمينين ما تم تحقيقه وداعين إلى بذل مزيد من الجهود للرفع من مستوى المتعلمين والمتخرجين، بما يضمن كوادر مؤهلة قادرة على التسيير في المستقبل.