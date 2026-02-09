المناورة الوطنية “سيسمكس 2026”.. سعيود يشرف على إنطلاق التمارين الميدانية

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد السعيود، على انطلاق التمارين الميدانية، في إطار المناورة الوطنية “SEISMEX 2026”.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، سيقف الوزير، على جاهزية مختلف مفارز التدخل. وتقييم مستوى التنسيق العملياتي بين الهياكل المسخّرة. في إطار تعزيز قدرات الاستجابة لمواجهة الأخطار الكبرى والكوارث المحتملة.

النقطة الأولى: زيارة مديرية تنشيط التمرين، والاطلاع على سير العمليات وآليات متابعة وتنفيذ سيناريو المناورة.

النقطة الثانية: زيارة مركز القيادة المركزي، أين قُدّمت شروحات حول منظومة القيادة والتحكم، وطرق التنسيق بين مختلف مراكز القيادة القطاعية.

النقطة الثالثة: زيارة خلية الإعلام، والاطلاع على آليات التغطية الإعلامية. وضمان انسيابية المعلومة والتواصل المؤسساتي خلال مجريات المناورة.

النقطة الرابعة: زيارة المركز البيطري المتقدم المخصّص لمتابعة الحالة الصحية لكلاب الفرقة السينوتقنية. وضمان جاهزيتها العملياتية خلال مختلف مراحل المناورة. في إطار الحفاظ على سلامة الوسائل المسخّرة للتدخل.

النقطة الخامسة: تفقد بعض مفارز الدعم والتدخل الأوّلي، والاطلاع على جاهزيتها العملياتية. ومستوى التجهيز والتنسيق الميداني للتعامل مع مختلف الوضعيات الطارئة وفق سيناريو المناورة.

النقطة السادسة: تفقد مراكز القيادة للقطاع، والاطلاع على سير عملها وآليات اتخاذ القرار. والتنسيق العملياتي مع مركز القيادة المركزي. بما يضمن النجاعة والانسجام في تسيير مجريات المناورة.

النقطة السابعة: تفقد مربعات مختلف المفارز والتخصصات، والاطلاع على تنظيمها الميداني. وجاهزية الوسائل البشرية والمادية المسخّرة، ومستوى التنسيق بين التخصصات المختلفة. بما يضمن فعالية التدخل وسرعة الاستجابة.