المنتجات الجزائرية تجذب الزوار بمعرض الصناعة التقليدية بميلانو

شارك قطاع الصناعة التقليدية من خلال الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف في فعاليات الطبعة الـ30 للمعرض الدولي للصناعة التقليدية “ARTIGIANO IN FIERA”، بمدينة ميلانو الإيطالية، والذي يمتد من 6 إلى 14 ديسمبر 2025.

وحسب بيان للوزارة، جرى الافتتاح الرسمي لجناح الجزائر بحضور سفير الجزائر بإيطاليا، محمد خليفي، وكل من يوسف عبو وزير مستشار، ومريم زيدي القنصل العام بميلانو. وعبد الكريم بركي المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف. وCarlo Bonomi رئيس مجلس الإدارة. بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التجارة الخارجية والوكالة الوطنية للقرض المصغر.

وشارك في هذه التظاهرة 100 حرفي يمثلون 31 ولاية، منضوين تحت قيادة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف. ويقدمون مجموعة واسعة من المنتجات التقليدية. التي تعكس تنوع الحرف الجزائرية وتميزها، وجودة منتجاتها وأصالتها.

وثمن العارضون المشاركون مرافقة قطاع السياحة والصناعة التقليدية لهم. والدعم الرسمي الذي توليه السلطات لجهودهم من خلال المشاركة والترويج في مختلف المحطات الدولية.

للإشارة، تندرج مشاركة الجزائر في هذا المعرض ضمن جهود وزارة السياحة والصناعة التقليدية. الرامية إلى الترويج للموروث التقليدي الوطني. وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الحرفية في الأسواق الخارجية.

بالإضافة إلى تعزيز الحضور الدولي للصناعة التقليدية الجزائرية وإبراز ما تزخر به من أصالة وتميز. كما تساهم في دعم فرص التعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين.

هذا، ويشهد جناح الجزائر إقبالا واسعا من الزوار، الذين أبدوا اهتماما كبيرا. بما تتميز به المنتجات الجزائرية من تنوع وجودة وارتباط عميق بالتراث الثقافي.