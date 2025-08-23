المنتجات الجزائرية تصنع الحدث بمعرض “أغرا” بسلوفينيا

شهد الجناح الجزائري في معرض “أغرا 2025″، المنظم بسلوفينيا، توافداً كبيراً من الزوار السلوفينيين الذين أبدوا اهتماماً واسعاً بالمنتجات الجزائرية المعروضة.

هذا وتشارك الجزائر في المعرض الدولي للفلاحة والصناعات الغذائية “أغرا 2025″، المنظم بمدينة رادغونا السلوفينية في الفترة من 23 إلى 28 أوت 2025.

وأشرفت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات على تنظيم الجناح الوطني الجزائري، بمشاركة أكثر من 15 مؤسسة وطنية رائدة في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية.

وتشكل هذه المشاركة محطة استراتيجية لترقية التعاون الثنائي بين الجزائر وسلوفينيا، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الجزائرية. بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة بين الجزائر وسلوفينيا في بناء شراكات اقتصادية متوازنة ومستدامة.

هذا وشهد الجناح الجزائري في معرض “أغرا 2025” توافداً كبيراً من الزوار السلوفينيين الذين أبدوا اهتماماً واسعاً بالمنتجات الجزائرية المعروضة. خاصة في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية، ما يعكس جاذبية المنتوج الوطني وقدرته التنافسية في الأسواق الأوروبية.