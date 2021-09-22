المنتجات الجزائرية.. عبق المغتربين لتذكر “ريحة البلاد”

منذ إغلاق الحدود الجزائرية بسبب جائحة كوفيد -19، يعاني العديد من المغتربين من الانفصال والبعد عن الجزائر بألم.

ويحاول الجميع بطريقتهم الخاصة استعادة جو البلد للحظة. ومن بين الأشياء التي تساعد في تقليل الغياب والمسافة. اقتناء المنتجات الجزائرية.

“ريحة البلاد” تغزو متجرا في كاليفوريا

ونشر الباحث والعالم الجزائري بلقاسم حبة المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية صورا لما وجده في متجر بولاية كاليفورنيا. تظهر مجموعة واسعة من المنتجات الجزائرية.

وتُظهر الصور منتجا جزائريا رائدا يحظى بشعبية كبيرة بين المغتربين وهو التمور. حيث تتوفر العديد من العلامات التجارية المسوقة على غرار دجلة نور والجودة وواحة وتمور الجزائر.

كما تظهر الصور منتجا آخر محبوب للغاية من قبل الجزائريين، المشروب الغازي حمود بوعلام. ويوجد منتج أخير أيضًا على إحدى الصور التي شاركها بلقاسم حبة، وهي مياه إفري المعدنية.

من باب الزوار إلى Silicon Valley

بلقاسم حبة الباحث العلمي الجزائري حاصل على أكثر من 1500 براءة اختراع في الولايات المتحدة. أصله من مدينة الواد في جنوب الجزائر. وهو باحث في هندسة البرمجيات والإلكترونيات الدقيقة. تخرج من USTHB (جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا). والتحق بالجامعة الأمريكية في ستانفورد للحصول على درجة الدكتوراه في علوم وهندسة المواد.

يعتبر اليوم من أنجح الباحثين في الولايات المتحدة. حصل على العديد من الجوائز وصُنف بين أكثر 100 مخترع إنتاجية في العالم.