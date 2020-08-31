المنتج الإذاعي نصر الدين بغدادي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، المنتج الإذاعي، بغدادي نصر الدين، اليوم الأحد، إثر اصابته بنوبة قلبية، عن عمر يناهز 63 سنة.

وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، فالمرحوم نشأ في بيئة فنية وعرف باهتمامه البالغ بالموسيقى التي انجز في شأنها عدة بحوث ودراسات.

كما اشتغل الفقيد أيضا أستاذا بجامعة تلمسان بعد حصوله على شهادة الليسانس في 1981 في تخصص اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر، ثم شهادة الدراسات المعمقة من جامعة السربون بفرنسا سنة 1982.

وتميز المشوار الاذاعي للراحل بإنتاجه لعدة برامج حول الموسيقى الجزائرية وتقلده لعدة مناصب كان آخرها مدير الأرشيف بالإذاعة الجزائرية، الذي تولاه قبل احالته على التقاعد في جويلية من سنة 2018.