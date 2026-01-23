المنتخبات الوطنية المدرسية U15 تشدّ الرحال إلى القاهرة للمشاركة في دورة “لوناف”

شدّت المنتخبات الوطنية المدرسية الجزائرية لفئة أقل من 15 سنة (ذكور وإناث)، صبيحة هذا الجمعة، الرحال إلى العاصمة المصرية القاهرة.

للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم (UNAF) المدرسية.

وتُجرى هذه المنافسة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 28 جانفي، وتكتسي أهمية خاصة باعتبارها مؤهِّلة إلى بطولة إفريقيا لكرة القدم المدرسية 2026، ما يجعلها محطة مفصلية لاكتشاف المواهب الشابة وصقلها في سن مبكرة.

وفي إطار التحضير لهذا الموعد القاري، استدعى الناخب الوطني لفئة U15 ذكور، محمد مشريطة قائمة تضم 19 لاعبًا، اختيروا بعد متابعات دقيقة خلال التجمعات والاختبارات الأخيرة، بهدف تمثيل الألوان الوطنية بأفضل صورة ممكنة.

من جهتها، تضم المنتخبة الوطنية النسوية U15، التي تشرف عليها السيدة آمال مدوي، 20 لاعبة، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير كرة القدم النسوية المدرسية وبناء قاعدة قوية للمستقبل.

وسيكون المنتخب الجزائري على موعد مع بداية قوية، حيث يفتتح مشاركته في البطولة يوم الأحد بمواجهة المنتخب المصري، البلد المنظم، في فئتي الذكور والإناث، في اختبار حقيقي لطموحات العناصر الوطنية منذ الجولة الأولى.

وتأمل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، من خلال هذه المشاركة، في تحقيق نتائج إيجابية وافتكاك بطاقة التأهل إلى النهائيات الإفريقية، إلى جانب منح اللاعبين واللاعبات فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرة الدولية.