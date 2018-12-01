المنتخبون السابقون للغرب: إنجازات الرئيس حقيقة ساطعة لا يمكن طمسها أو حجبها

أكد المنتخبون السابقون لولايات الغرب، أن إنجازات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حقيقة ساطعة لا يمكن طمسها أو حجبها.

وأكد المنتخبون في بيانهم الختامي، اليوم السبت، أنه مهما ارتفعت أصوات المشككين والجاحدين وناكري الجميل.

فإن حجم إنجازات الدولة، تحت قيادة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، ستظل حقيقة ساطعة لا يمكن طمسها أو حجبها.

وأشادوا بما جاء في خطاب رئيس الجمهورية في لقاء الحكومة والولاة.

معتبرين ما جاء فيه خارطة طريق واضحة، يتوجب العمل بها في هذه المرحلة الفارقة من حياة بلادنا.

كما ناشد المنتخبون السابقون لولايات الغرب، رئيس الجمهورية، مواصلة مسيرة النهضة والسلم والنماء.

مؤكدين له تجندهم والتزامهم ووقوفهم خلفه.

وثمن المجتمعون فكرة تأسيس فضاء للمنتخبين السابقين، يجمع طاقاتهم، ويوحد جهودهم في خدمة الدولة والمجتمع.

موجهين نداء لكل المنتخبين السابقين بالإلتحاق بهذا الفضاء والإنخراط فيه.

كما أثنوا على قرار رئيس الجمهورية، بتعيين هيئة تسيير لحزب جبهة التحرير الوطني، يقودها معاذ بوشارب، وثلة من المناضلين.

وإصدار تعليمات بالذهاب إلى مؤتمر استثنائي، يلم شمل المناضلين، وينهي حالات الفرقة والانقسام بين أبناء الحزب، من دون إقصاء وتهميش.