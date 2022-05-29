المنتخب الأوغندي يتربص في تونس تحسبا لمواجهة الخضر

دخل المنتخب الأوغندي، في تربص تحضيري بتونس، تحسبا للمباراة التي ستجمعهمخ بالمنتنخب الوطني ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وكشف الاتحاد الأوغندي، عبر حسابه الرسمي، عن تنقل بعثة منتخبه أمس السبت، إلى تونس، للدخول في تربص تحضيري.

كما برمج منافس الخضر، تربصا لمدة أربعة أيام، من أجل الاستعداد لمواجهة المنتخب الوطني، في الجول الأولى تصفايات “الكان”.

يذكر أن المنتخب الوطني، يستظيف منتخب أوغاندا، يوم السبت المقبل، بملعب “5 جويلية”، لحساب تصفيات كأسم أمم إفريقيا 2023