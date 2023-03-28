المنتخب الأولمبي متأخر في الشوط الأول بهدف لصفر ضد غانا

أنهى المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، الشوط الاول من مواجهته ضد غانا، متأخراً في النتيجة بهدف لصفر.

وذلك برسم إياب الدور التصفوي الأخير المؤهل لـ”كأس إفريقيا 2023″ لأقل من 2023 بالمغرب، وأولمبياد فرنسا 2024.

.وتلقى الخضر هدفا مباغتا من الخصم، في الدقيقة 13 من الشوط الأول، ولم يستطع أشبال ولد علي من تدارك التأخر في النتيجة.

يجدر للإشارة، إنتهت مواجهة الذهاب بهدف في كل شبكة، والتي جرت بملعب 19 ماي 1965 بعنابة السبت المنصرم.