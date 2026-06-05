المنتخب الأولمبي يتفوق على موريتانيا بثنائية نظيفة

حقق المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة فوزاً مستحقاً على نظيره الموريتاني بنتيجة هدفين دون رد (2-0)، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن برنامج التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

ودخل أشبال المدرب الوطني رفيق صايفي اللقاء بقوة، حيث افتتح عبد الحق بن يدر باب التسجيل مبكراً في الدقيقة الرابعة، مانحاً الأفضلية للمنتخب الوطني منذ بداية المواجهة. ورغم المحاولات المتبادلة بين الطرفين، حافظ “الخضر” على تقدمهم حتى نهاية الشوط الأول.

وفي المرحلة الثانية، واصل المنتخب الوطني سيطرته على مجريات اللعب، قبل أن ينجح عبد الرحمان بورابعة في إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 84، مؤكداً تفوق المنتخب الوطني وحاسماً نتيجة المباراة.

ويأتي هذا الفوز ليمنح الطاقم الفني مؤشرات إيجابية حول جاهزية اللاعبين، كما سمح بتجربة العديد من العناصر الشابة في إطار مواصلة بناء منتخب أولمبي تنافسي قادر على رفع التحديات المقبلة.