المنتخب الأولمبي يحل بعنابة تحسبا للألعاب العربية

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم السبت، عن وصول المنتخب الوطني الأولمبي لولاية عنابة، تحسبا لخوض غمار منافسة الألعاب العربية.

وحسب بيان موقع الفاف، فإن تعداد المنتخب الوطني حل عشية أمس الجمعة، بولاية عنابة، على الساعة 20.10 مساءً، وكانفي إستقباله رئيس الرابطة الجهوية لكرة القدم بولاية عنابة، بهلول عمر.

بالإضافة لمدير مديرية الشباب والرياضة لولاية عنابة، واللجنة المنظمة للألعاب العربية بذات الولاية.

كما أوضح ذات البيان، أن لاعبي الخضر، قاموا بجلسة إسترجاع على الساعة 22.00 ليلا رفقة المحضر البدني، عبد الصمد ناصر، بمقر الإقامة بفندق ريم الجميل.

يجدر الإشارة، سيواجه المنتخب الأولمبي، نظيره العماني، غدا الأحد، برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى للألعاب العربية، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، بداية من الساعة 21.00 ليلا.

أما مواجهة الجولة الثانية، لذات المجموعة، سيواجه المنتخب الوطني خصمه المنتخب السوداني، بتاريخ 5 جويلية، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، بداية من الساعة 21.00 ليلا.

ولحساب مواجهة الجولة الثالثة، سيواجه المنتخب الوطني نظيره اللبناني، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، بداية من الساعة 21.00 ليلا.