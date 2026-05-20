المنتخب الأولمبي يستعد لتصفيات الـ”كان” بوديتين أمام موريتانيا

يرتقب أن يلاقي المنتخب الوطني لفئة أقل من 23 سنة، نظيره الموريتاني في لقاء ودي مزدوج، شهر جوان الداخل، استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2026 لذات الفئة العمرية.

وكشفت “الفاف” في موقعها الالكتروني. اليوم الأربعاء، أن المنتخب الأولمبي سيجري تربصا تحضيريا في الفترة ما بين الـ 1 إلى الـ 10 جوان. بمدينة عنابة، وذلك ضمن فترة التوقف الدولي المقبل.

كما أوضحت الاتحادية أن تشكيلة المدرب رفيق صايفي، ستخوض لقاءين وديين أمام موريتانيا. وذلك يومي الـ 5 والـ 9 من شهر جوان، بملعب 19 ماي بعنابة.

مشيرة إلى أن تربص مدينة عنابة، يندرج ضمن تحضيرات منتخب “U23” لتصفيات كأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها شهر سبتمبر القادم.