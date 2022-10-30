المنتخب الأولمبي يسعى لتحقيق “الريمونتادا” أمام الكونغو الديمقراطية

يواجه المنتخب الوطني الاولمبي، أمسية اليوم الأحد، نظيره من الكونغو الديمقراطية، لحساب لقا العودة من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

ويسعى لاعبوا المنتخب الوطني، لتحقيق الريمونتادا، والثأر لأنفسه، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقوها في مباراة الذهاب بـ4-1.

كما يعول الناخب الوطني، نور الدين ولد علي، على جاهيزة لاعبيه، وعزيمتهم، للظفر بتأشيرة التأهل للدور المقبل من تصفيات كان 2023.

يذكرؤ أن مباراة المنتخب الأولمبي، ونظيره من الكونغو الديمقراطية، مقرر أمسية اليوم الأحد (18:00)، بملعب “8 ماي” بسطيف،