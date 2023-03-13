المنتخب الأولمبي ينهزم وديا أمام شباب قسنطينة

انهزم المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، بثنائية مقابل هدف، في المواجهة الودية التحضيرية التي جمعته بفريق شباب قسنطينة.

وجرت هذه المباراة بملعب “19 ماي 1956” بعناب، في ختام تربص المنتخب الأولمبي، تحضيرا لكان 2023.

كما سمحت هذه المواجهة للمدرب نور الدين ولد علي، بالوقوف على مدى جاهزية لاعبيه، في ختام تربصهم.

ورغم النتيجة التي انتهت عليها هذه المواجهة الودية، إلا أن المنتخب الاولمبي قدم آداء جد مقنع أمام السياسي صاحب مركز الوصافة للبطولة الوطينة.