المنتخب الأولمبي يواجه السياسي وديا تحضيرا لمباراة غانا

يواصل المنتخب الوطني الأولمبي، تحضيراته تحسبا للمباراة التي ستجمعه بمنتخب غانا لأقل من 23 عاما ضمن تصفيات كان 2023.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، عن برمجة المدرب نور الدين ولد علي، مباراة تحضيرية، لأشباله أمام شباب قسنطينة.

كما ستكون هذه الودية المبرمجة لنهار اليوم الأحد، فرصة آخير للاعبين، من أجل ضمان مكانة أساسية في مواجهة منتخب غانا.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، يخوض تحضيراته تحسبا لمواجهة نظيره الغاني، بعنابة.