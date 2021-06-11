المنتخب التركي يتحدى إيطاليا في افتتاح يورو 2020

يواجه منتخب إيطاليا سهرة اليوم الجمعة، نظيره التركي في افتتاح الطبعة الـ16، من كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

ويسعى المنتخب الإيطالي لتسجيل بداية قوية، في هذه المنافسة، خاصة وأنه يعد من أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب.

وفي المقابل، يطمح المنتخب التركي، لإثبات وجوده في القارة العجوز، خاصة بعد المشوار المشرف الذي حققه في مرحلة التصفيات التي أنهاها في المركز الثاني بعد فرنسا.

يذكر أن المنتخب الإيطالي سيواجه نظيره التركي، في افتتاح بطولة “يورو 2020“، على ملعب “الأولمبيكو”، انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا.