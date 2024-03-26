المنتخب التونسي بطلا لدورة “فيفا” الودية بالجزائر لأقل من 20 سنة

تُوج المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة، أمس الإثنين، ببطولة دورة “فيفا” الودية، التي تجرى فعالياتها من 18 لغاية 26 مارس الجاري.

بعد أن رفع منتخب نسور قرطاج للشباب، رصيدهم في المجموعة التي تضم المنتخب الوطني والمصري والموريتاني إلى النقطة السابعة.

وبعد فوزين أمام المنتخب الوطني، والمنتخب الموريتاني، والتعادل أمام المنتخب المصري.

وسلم نائب الأمين العام لـ”الفاف” يوسف بن مجبر، المنتخب التونسي، لقب البطولة.

يجدر الإشارة، سيواجه المنتخب الوطني سهرة اليوم بداية من الساعة العاشرة ليلا، المنتخب الموريتاني بملعب الرويبة في ختام البطولة.