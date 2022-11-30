المنتخب التونسي يتعادل سلبا في شوطه الأول أمام فرنسا

أنهى المنتخب التونسي، الشوط الاول من مباراته أمام منتخب فرنسا، ضمن الجولة الأخيرة من دور مجموعات منديال قطر بالتعادل السلبي.

ودخل المنتخب التونسي هذه المباراة بعزيمة كبيرة منذ الدقائق الاولى، ما مكنه من خلق بعض الفرص الخطيرة هدد بها دفاع الديكة.

كما تمكن نسور قرطاج من هز الشباك في هذا الشوط الأول عن طريق الغندري، إلا ان حكم المباراة رفض احتسابه بداعي التسلل.

وتواصلت المحاولات من كلا الطرفين خلال باقي أطوار هذا الشوط، لكن دون فعالية من الجانبين، إلا غاية اعلان الحكم نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي.