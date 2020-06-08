المنتخب التونسي يخوض أول تربص في زمن الكورونا!

أعلن الإتحاد التونسي لكرة القدم عن إنطلاق التربص التحضيري لنسور قرطاج اليوم الإثنين، ليكون أول منتخب يدخل في تربص تحضيري في زمن الكورونا.

وذكر الإتحاد التونسي في بيانه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “وسط ترتيبات صحية نموذجية، عاد اليوم المنتخب الوطني إلى النشاط بمشاركة 13 لاعبًا”.

وأضاف البيان أنه “قبل إجراء الحصة التدريبية الأولى اليوم أخضع الإطار الطبي اللاعبين إلى مجموعة من الاجراءات بهدف تأمين سلامة اللاعبين والمرافقين والجهاز الفني وذلك تماشيًا مع البروتوكول الصحي الذي وضعه الاتحاد وتمت المصادقة عليه من قبل السلطة المعنية “.

وتابع البيان “أجرى الجهاز الطبي اختبارات على جميع المشاركين في المعسكر من لاعبين ومدربين ومرافقين، كما تم تسليم اللاعبين كل المعدات الأساسية للوقاية مثل الكمامات والسائل المعقم وغيرها من المعدات لتعقيم مختلف اللوازم الرياضية إضافة إلى وثيقة توجيهية توضح أهم سبل الوقاية والسلامة ومختلف النصائح الضرورية للتوعية”.