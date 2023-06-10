المنتخب التونسي يعلن قائمته المعنية بمواجهتي غينيا و الجزائر

أعلن الناخب التونسي، جلال القادري، عن قائمته الرسمية والمكونة من 26 لاعبا، تحسبا لمواجهتي المنتخب الغيني، ضمن تصفيات كأس إفريقيا، والمنتخب الوطني وديا.

وشهدت قائمة الناخب القادري، استبعاد جناح نادي العربي القطري، يوسف المساكني، بالإضافة لمتوسط ميدان كولن الألماني إلياس السخيري.

ومن المنتظر، أن يتواجها المنتخبان الجزائري والتونسي وديا بملعب 9 ماي 1956 بعنابة، بتاريخ 20 جوان المقبل.

كما جاءت قائمة المنتخب التونسي لمواجهتي غينيا والجزائر على النحو التالي: