إعــــلانات
الرياضة

المنتخب التونسي يعلن قائمته المعنية بمواجهتي غينيا و الجزائر

بقلم فيصل زيان بوزيان
المنتخب التونسي يعلن قائمته المعنية بمواجهتي غينيا و الجزائر
  • 364
  • 0

أعلن الناخب التونسي، جلال القادري، عن قائمته الرسمية والمكونة من 26 لاعبا، تحسبا لمواجهتي المنتخب الغيني، ضمن تصفيات كأس إفريقيا، والمنتخب الوطني وديا.

وشهدت قائمة الناخب القادري، استبعاد جناح نادي العربي القطري، يوسف المساكني، بالإضافة لمتوسط ميدان كولن الألماني إلياس السخيري.

ومن المنتظر، أن يتواجها المنتخبان الجزائري والتونسي وديا بملعب 9 ماي 1956 بعنابة، بتاريخ 20 جوان المقبل.

كما جاءت قائمة المنتخب التونسي لمواجهتي غينيا والجزائر على النحو التالي:

Peut être une image de texte qui dit ’CATESTERSTO S ESNAION LA LISTE COACH JALEL KADRI GARDIENS DE BUT Dahmen Aymen Ben Said Bechir Hassen Mouez Arfaoui Dries MILIEUX Abid Oussama Ben Romdhane Mohamed Ali Slimane Anis Ben Arbi Firas Laidouni Aissa Mejbri Hannibal ATTAQUANTS Achouri Elias Chikhaoui Haykeul Dhaoui Mohamed Labidi Hamdi Jebali Issam Jouini Haythem Bouguerra Oussama DÉFENSEURS Ghram Alaa Haddadi Oussama Meriah Yassine Talbi Montassar Valery Yan Drager Mohamed Kechrida Wajdi Abdi Ali Ben Ouanes Mortadha vs 17 Juin 2023 à 14h00 MALABO f FÉDÉRATION TUNISIENNE DE FOOTBALL vs 20 Juin 2023 à 20h00 ANNABA’

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/FO62f
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر