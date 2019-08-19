المنتخب الجزائري العسكري يحتل المركز السادس بالألعاب الدولية

شارك المنتخب الجزائري العسكري، في الألعاب العسكرية الدولية في روسيا، وأنهى المنافسة في المركز السادس، وتوج بجائزة “كأس الفريق المتحد”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، عاد المنتخب الوطني العسكري إلى أرض الوطن، أمس الأحد، بعد مشاركته في الألعاب، من 3 إلى 17 أوت الجاري.

وكان في استقبال الوفد الرياضي العسكري، رئيس دائرة الإستعمال والتحضير، لأركان الجيش، اللواء شريف زراد ، واطارات سامية من وزارة الدفاع، نيابة عن الفريق، أحمد قايد صالح، بالقاعدة الجوية بوفاريك.

وعرفت هذه التظاهرة الرياضية الدولية مشاركة 29 دولة من بينها الجزائر، والتي شاركت للمرة الثانية على التوالي.

وتحصل المنتخب العسكري الجزائري، على المرتبة السادسة حسب الفرق، من بين واحد وعشرين 21 بلدا مشاركا في اختصاص “فصيلة محمولة جوا”.

كما تحصلت الجزائر،على الجائزة الخاصة ” كأس الفريق المتحد”، نظير مسارها اللافت خلال هذه الطبعة.

للإشارة، سجّل المنتخب الوطني العسكري، تحسنا ملحوظا خلال هذه الطبعة مقارنة بالدورة السابقة.

ويأتي هذا التحسن في أداء الفريق الرياضي العسكري، بفضل سهر القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ودعمها المستمر للرياضة العسكرية بكل اختصاصاتها.