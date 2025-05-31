المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة يشارك في دورة ودية ثلاثية بمشاركة تونس وموريتانيا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تعديل في برنامج المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة لشهر جوان.

حيث تم استبدال المباراتين الوديتين المقررتين سابقًا أمام منتخب موريتانيا بدورة ودية ثلاثية تضم كلًا من الجزائر، تونس وموريتانيا.

ويأتي هذا التعديل في إطار التحضيرات الخاصة بالاستحقاقات الرسمية المقبلة، على رأسها التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2025 للفئة ذاتها، حيث تسعى الاتحادية إلى منح لاعبي “الخضر الصغار” فرصة الاحتكاك بمنتخبات متنوعة وتوفير أجواء تنافسية أقرب إلى الرسميات.

مباريات الدورة تُجرى على ملعب مصطفى تشاكر

ستُقام مباريات الدورة الثلاثية على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة، في التواريخ ذاتها التي كانت مخصصة سابقًا للمواجهتين ضد موريتانيا، أي أيام 11 و15 جوان 2025، مع إمكانية برمجة مباراة ثالثة حسب جدول الدورة.

وكان من المقرر أن يواجه “الخضر” منتخب موريتانيا مرتين في نفس الملعب، قبل أن يتم توسيع البرنامج ليشمل منتخب تونس، ما يمنح الجهاز الفني الوطني فرصة مثالية لاختبار التشكيلة أمام منافسين بأساليب لعب مختلفة.

تحضير جاد واستحقاقات قادمة

يُنتظر أن تشكل هذه الدورة محطة مهمة لتحضير المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، لا سيما مع الرهانات المقبلة، وحرص المديرية الفنية الوطنية على بناء قاعدة قوية من اللاعبين الناشئين القادرين على ضمان الاستمرارية مستقبلاً في مختلف الفئات.