المنتخب الجزائري لأقل من 17 عاما يتعرف على منافسيه في كان 2023

تعرف المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، اليوم الأربعاء على منافسيه في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة بالجزائر

وأوقعت قرعة هذه البطولة الإفريقية لأقل من 17 عاما، المنتخب الوطني في مجموعة الأولى إلى جانب ثلاثة منتخبات أخرى

كما ضمت هذه المجموعة الأولى المنتخب الوطني، إلى جانب كل من منتخب السنغال، الكونغو، بالإضافة لمنتخب الصومال.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، هذه البطولة ضمن مجموعته الأولى بملعب “نيلسون مانديلا” بالعاصمة.