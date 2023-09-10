المنتخب الجزائري لكرة الطائرة يواجه ليبيا في نصف نهائي البطولة الإفريقية

تعرف المنتخب الوطني لكرة الطائرة أكابر رجال. على منافسه في الدور النصف نهائي من البطولة الإفريقية الجارية بمصر، حيث سيواجه منتخب ليبيا.

ومن المقرر أن تجرى مواجهة المنتخب الوطني، ونظيره الليبي، ضمن نصف نهائي البطولة الإفريقية، غدا الإثنين.

وكان رجال كرة الطائرة الجزائرية، قد بلغوا المربع الذهبي لهذه الطبعة من البطولة الإفريقية، بعد تغلبهم على متخب رواندا بثلاثة أشواط دون رد.

من جهة أخرى، بلغ منتخب ليبيا، الدور النصف نهائي، بعد فوزه الدور الربع نهائي على منتخب التشاد، بثلاثة أشواط لصفر.