المنتخب الجزائري لكرة اليد في مهمة مستحيلة أمام المنتخب الفرنسي

يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد أمسية اليوم الأربعاء نظيره الفرنسي على الساعة السادسة في إطار الدور الرئيسي 2021 بمصر.

وستكون مهمة السباعي الجزائري صعبة أمسية اليوم أمام العملاق الفرنسي الذي يعتبر الأكثر تتويجا بالبطولة العالمية بـ 6 ألقاب.

و سيكون اللقاء الثاني للخضر أمام النرويج, وصيف بطل العالم النسختين الأخيرتين (2017 و 2019) و الذي لم يقل بعد كلمته الأخيرة في مصر.

و يختم أشبال المدرب الفرنسي آلان بورت هذه المرحلة التأهيلية أمام منتخب سويسرا “المفاجأة”, الذي استدعي في آخر لحظة للمونديال لتعويض الولايات المتحددة الغائبة بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.