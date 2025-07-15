المنتخب الجزائري للجيدو يشارك في بطولة إفريقيا للأمم بلواندا

تشارك الجزائر في بطولة إفريقيا للأمم للجيدو 2025، المقررة في لواندا، أنغولا، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 جويلية الجاري.

ببعثة قوية تضم 35 رياضيًا يمثلون فئتي الأشبال والشباب من الجنسين، في عودة منتظرة بعد غياب عن النسخة الماضية.

ويقود البعثة الجزائرية إلى أنغولا، عضو المكتب الفيدرالي ورئيسة الوفد، زوبيدة بويعقوب، إلى جانب المدير الفني الوطني، عبد المالك آيت موفق.

كما تضم البعثة الطاقم الفني المتكوّن من المدرب الوطني للأشبال مزاري عبد الصمد، ومدرب فريق الشبليات شليحي عمر.

وبمناسبة مغادرة الفريق، تنقل رئيس الاتحادية الجزائرية للجيدو، ياسين سيليني، إلى مطار هواري بومدين لتوديع وتشجيع عناصر المنتخب الوطني من الأشبال والشبليات، متمنيًا لهم التوفيق في هذا التحدي القاري ورفع الراية الوطنية عاليًا.

ومن المنتظر أن تلتحق عناصر المنتخب الوطني أواسط (ذكور وإناث) بالبعثة يوم 16 جويلية، ليكتمل بذلك التعداد الجزائري الذي يعوّل عليه لتحقيق نتائج مشرّفة على الساحة الإفريقية.

خاصة في ظل طموح الاتحادية لاستعادة التوازن والتألق بعد الغياب عن نسخة العام الماضي.

وتأتي هذه المشاركة في سياق حرص الاتحادية الجزائرية للجيدو على دعم الفئات الشبانية وتمكينها من الاحتكاك الدولي وصقل المواهب، تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة، إقليمية ودولية.