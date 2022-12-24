المنتخب الجزائري للدراجات يحرز ذهبية البطولة العربية 2022

أحرز المنتخب الوطني للدراجات (رجال)، الميدالية الذهبية في السباق على الطريق، ضمن البطولة العربية 2022 الجارية بالإمارات العربية المتحدة.

وتوّج المنتخب الوطني للدراجات، أمس الجمعة، بهذه الميدالية، حسب الفرق رجال، بعد احرازه للمركز الأول، لسباق 128 كلم.

وضم فريق المنتخب الوطني، في هذا السباق، ستة دراجين، عز الدين لعقاب، نسيم سعيدي، حمزة عماري، إسلام منصوري، أيوب سهيري، صالح الدين الأيوبي شركي.

كما جاء الدراج نسيم سعيدي في المركز الأول، فيما توج مواطنه الدراج إسلام منصوري بالميدالية البرونزية.

يذكر أن البطولة العربية في طبعتها لـ2022، مؤهلة للألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في 2024 بباريس.