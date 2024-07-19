المنتخب الجزائري للرغبي يواجه كوت ديفوار في افتتاح مشواره ضمن كأس إفريقيا

يشارك المنتخب الجزائري للرغبي، في كأس أمم إفريقيا، التي ستجرى بأوغندا، والمقرر انطلاقها يوم غد السبت.

وسيفتتح المنتخب الوطني للرغبي، مشواره ضمن هذه المنافسة، بمواجه نظيره من كوت ديفوار، يوم غد السبت، وفق (و.أ.ج).

وتدخل مباراة المنتخب الوطني للرغبي، ضد نظيره الإيفواري، والتي ستجرى بملعب “نيلسون مانديلا” بكامبلا، لحساب مرحلة الربع.

يذكر أن المنتخب الجزائري، خلال مشاركته في الطبعة الأخيرة لكأس إفريقيا للريغبي 2022، والتي جرت في فرنسا، حلّ في المركز الثالث.