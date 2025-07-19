المنتخب الجزائري للسيدات يُقصى من ربع نهائي “كان 2025” بعد خسارة مؤلمة أمام غانا

ودّع المنتخب الجزائري للسيدات منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، الجارية بالمغرب، من دور ربع النهائي، بعد خسارته أمام منتخب غانا للسيدات.

وبنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ورغم الأداء البطولي الذي قدمته “محاربات الصحراء” طوال أطوار اللقاء. إلا أن الحظ لم يكن حليفهن في سلسلة ركلات الحسم، التي ابتسمت لسيدات غانا، ومنحتهن بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

المنتخب الوطني كان قد تأهل إلى هذا الدور بعد أداء مشرف في دور المجموعات، بعد فوز أمام بوتسوانا و تعادلين أمام تونس و نيجيريا في منافسات المجموعة الثانية.