المنتخب الجزائري “مختلط” يصطدم بالمغرب في نهائي البطولة الإفريقية للجيدو

ضرب المنتخب الجزائري، في منافسات “الفرق مختلط” موعدا لنظيره المغربي، في نهائي البطولة الإفريقية للجيدو، الجارية وقائعها بالدار البيضاء المغربية.

وحجز المنتخب الوطني لـ”الفرق مختلط” تأشيرة النهائي، عقب الفوز على نظيره الأنغولي في ربع النهائي بنتيجة 4-1 والسنغالي في نصف النهائي بنفس النتيجة.

وسيواجه المنتخب الوطني، في النهائي مستضيف البطولة الإفريقية المنتخب المغربي، في صدام يعد بالكثير.