المنتخب الجزائري يتوج بالبطولة العربية للملاكمة

توّج المنتخب الجزائري للملاكمة (أكابر رجال)، بالبطولة العربية للملاكمة 2018، التي جرت وقائعها بالسودان، بعد إحرازه 5 ميداليات ذهبية، فضية، وبرونزية واحدة.

ونال الميدالية الذهبية في هذه البطولة، كل من، محمد فليسي(52كلغ)، رضا بن بعزيز (60كلغ)، شمس الدين كرامو(64كلغ)، عزوز بودية(75كلغ)، وأحمد حومري(81كلغ).

أما الميدالية الفضية الوحيدة التي نالتها الجزائر، فعادت للملاكم خليل ليتيم (56كلغ)، بينما نال البرونزية يسين طوارق، في وزن (49كلغ).

يذكر أن الجزائر شاركت في هذه البطولة العربية، بتسعة ملاكمين من مختلف الأوزان، نافسوا تسعة دول عربية مشاركة في هذه الطبعة.