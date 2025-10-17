المنتخب الجزائري يرتقي إلى المركز الـ35 عالميًا في تصنيف الفيفا

شهد التصنيف العالمي الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، قفزة إيجابية للمنتخب الوطني الجزائري.

الذي تقدم بثلاثة مراكز ليحتل المرتبة الـ35 عالميًا، وفق ما نشره الموقع الرسمي للهيئة الدولية. وجمع “الخضر” 1510.26 نقطة.

ليُحافظوا في الوقت نفسه على المركز الرابع إفريقيًا خلف كل من المغرب، السنغال، ومصر.

وعلى الصعيد العالمي، واصلت إسبانيا تصدرها للتصنيف، متبوعة بـ الأرجنتين وفرنسا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

هذا التقدم المستحق للمنتخب الجزائري جاء بعد الأداء المميز خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، حيث تمكن أشبال فلاديمير بيتكوفيتش من تحقيق فوزين متتاليين في تصفيات كأس العالم 2026، أمام الصومال (3-0) وأوغندا (2-1)، ما مكّنهم من تعزيز رصيدهم من النقاط والتقدم في سلم الترتيب.

النتائج الإيجابية الأخيرة تعكس الاستقرار الفني والتحسن الجماعي الذي يعيشه المنتخب الجزائري، وتؤكد عودته التدريجية إلى المنافسة على المراتب الأولى قارياً، مع طموحات كبيرة لتقديم مشاركة قوية في مونديال 2026.