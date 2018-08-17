المنتخب الجزائري يصل إلى تونس إستعدادا لبطولة UNAF

تنقلت التشكيلة الوطنية لفئة أقل من 17 سنة ظهيرة اليوم الجمعة إلى مدينة قمرت التونسية من المشاركة في بوطلة لوناف لفئة أقل من 17 سنة المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 المزمع إقامتها بتنزانيا.

وترأس عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول الوفد الجزائري المكون من 32 شخص، والذي من المتوقع أن يصل إلى تونس على الساعة الـ18:00

وسيفتتح المنتخب الجزائري بطولة شمال إفريقيا بمواجهة المنتخب المغربي يوم 20 أوت بالملعب الأولمبي لمدينة سوسة.

برنامج بطولة UNAF U17

الجولة الأولى 20 أوت 2018

المنتخب التونسي – المنتخب الليبي (ملعب مونستير)

المنتخب الجزائري – المنتخب المغربي ( الملعب الأولمبي سوسة)

الجولة الثانية 24 أوت 2018

المنتخب التونسي – المنتخب الجزائري (ملعب مونستير)

المنتخب المغربي – المنتخب الليبي (الملعب الأولمبي سوسة)

الجولة الثالثة 28 أوت 2018-08-17

المنتخب المغربي – المنتخب التونسي (ملعب مونستير)

المنتخب الجزائري – المنتخب الليبي (الملعب الأولمبي سوسة)