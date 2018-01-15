المنتخب الجزائري يطير إلى الغابون وعينه على مونديال الدنمارك !

غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد فجر اليوم أرض الوطن، للمشاركة في البطولة الإفريقية المزمع إجرائها بالغابون من 17 إلى 27 جانفي الحالي بالعاصمة ليبروفيل.

وودع وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، وفد الخضر الذي ضم 30 شخصا غادروا أرض الوطن عبر الخطوط الجوية الفرنسية، قبل التوجه إلى الغابون أين سيلعب الخضر أول مباراة لهم أمام المنتخب الكاميروني.

وقال وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي في تصريح للنهار:

“جئت لأبلغ كل دعم الدولة الجزائرية تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية، نحن نتمنى كل التوفيق والنجاح للفريق الوطني لكرة اليد وإن شاء الله عودة المنتخب الجزائري على المستوى الدولي”.

فيما أكد مساعد مدرب المنتخب الوطني داود عميروش، أنّ مهمة الخضر ستكون صعبة في ظل التحضيرات الصعبة قائلا:

“نحن ذاهبون إلى الحرب، وكل هؤلاء اللاعبين عبارة عن مجاهدين، مهمتنا هي رفع كرة اليد الجزائرية ورد الإعتبار”.