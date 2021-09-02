المنتخب الجزائري يفتتح مشواره نحو مونديال قطر بثمانية أمام جيبوتي

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم سهرة اليوم الخميس فوزا عريضا أمام منتخب جيبوتي بنتيجة 8-0 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022.

وسجل أهداف المباراة كل من إسلام سليماني برباعية في الدقائق 5، 25، 46، 53، بن سبعيني في الدقيقة الـ26، بونجاح د40، محرز 67د، زروقي 69 د.

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