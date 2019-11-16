المنتخب الجزائري يقاطع مواجهة الكيان الصهيوني في بطولة العالم

قاطع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم الخاصة بالصم وثقيلي السمع، مواجهة منتخب الكيان الصهيوني خلال بطولة العالم المقامة حاليا بسويسرا.

ورفض المنتخب الوطني مواجهة نظيره الصهيوني في إطار مباريات تحديد المراكز من 5 إلى 8 ولم يتنقل إلى القاعة التي تحتضن المباراة في الأساس، أين نفذ المنتخب الوطني تهديداته بعد وقوعه في مواجهة الصهاينة، غير مكترث بأي عقوبات ممكنة، والتي تفرضها مختلف الإتحاديات الرياضية الدولية في حال ربط السياسة بالرياضة، وهو ما لم يؤثر على الموقف الجزائري المشرف الذي يضاف إلى عشرات المواقف الرائعة التي بصم عليها الرياضيون الجزائريون في مختلف الرياضات والمنافسات العالمية.