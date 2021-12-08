المنتخب الجزائري ينسحب من بطولة إفريقيا لكرة اليد بسبب إقامتها في العيون المحتلة

كشف موقع الإتحاد الإفريقي لكرة اليد عن مستويات المنتخبات المعنية بقرعة كاس أمم إفريقيا 2022 والتي ستحتضنها مدينة العيون المحتلة.

وغاب المنتخب الجزائري عن قائمة المنتخبات المعنية بالقرعة، بعدما قرر الإنسحاب من البطولة الإفريقية بعدما تم برمجتها بمدينة العيون المحتلة.

وعبّرت الجزائر عن رفضها تنظيم البطولة على الأراضي الصحراوية؛ باعتبار المغرب قوة محتلة، ولا يملك أي سيادة على هذه الأراضي بمنظور القانون الدولي ولوائح الاتحاد الإفريقي.

وكان المغرب أعلن عن إقامة النسخة 25 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد رجال، بين 13 و23 جانفي 2022، بمدينتي العيون وكلميم في الصحراء الغربية.

المستوى الأول : مصر – تونس – أنغولا

المستوى الثاني: الرأس الأخضر – المغرب – الكونغو الديمقراطية

المستوى الثالث: الغابون – غينيا – نيجيريا

المستوى الرابع: الكاميرون – السينغال – كينيا