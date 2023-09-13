المنتخب الجزائري ينهزم أمام مصر في نهائي البطولة الإفريقية لكرة الطائرة

انهزم المنتخب الوطني أكابر رجال، اليوم الثلاثاء، امام المنتخب المصري، في نهائي البطولة الإفريفية لكرة الطائرة، الجارية بمصر.

وضيع المنتخب الوطني لكرة الطائرة، هذا النهائي، أما منتخب البلد المضيف مصر، بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد.

وتعتبر هذه أول هزيمة يتلقاها رجال كرة الطائرة الجزائرية، خلال مشوارهم ضمن هذه البطولة الإفريقية.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة الطائرة أكابر رجال، كان قد غاب عن الطبعة الماضية من البطولة الإفريقية، ما يجعل بلوغه نهائي هذه الطبعة نتيجة ايجابية.