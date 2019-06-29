المنتخب الجزائري يواجه تنزانيا بالبدلة البيضاء

سيظهر المنتخب الجزائري، لثاني مرة منذ إنطلاق “كان 2019″، بالبدلة البيضاء، بمناسبة المبارة التي ستجمعهم بمنتخب تنزانيا.

وبعد خوضهم المباراة الأولى، أمام كينيا، بالبدلة البيضاء، وبعدها مواجهة السنغال، بالبدلة الخضراء، يعود محاربو الصحراء، للظهور من جديد بالبدلة البيضاء، خلال مواجهة تنزانيا.

وتدخل المواجهة المرتقبة هذا الإثنين، بين المنتخب الجزائري، ونظيره التنزاني، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الثالثة، من نهائيات أمم إفريقيا 2019.

يذكر أن المنتخب الجزائري، ضمن التأهل رسميا للدور الثمن نهائي، أمام السنغال، عكس المنتخب التنزاني، الذي خسر كلتا مبارتيه.