المنتخب الجنوب إفريقي يحل بأرض الوطن

حل المنتخب الجنوب إفريقي، ظهيرة اليوم الإثنين، بمطار هواري بومدين، تحسبا للمشاركة في دورة الفيفا الودية.

والتي ستحتضنها الجزائر، في الفترة ما بين الـ 18 والـ 28 مارس 2024، على شكل بطولة مصغرة بمشاركة الجزائر، إلى جانب كل من جنوب إفريقيا وبوليفيا وأندورا، التي ستعوض ألبانيا.

وتنطلق دورة الجزائر الودية، برعاية “الفيفا” يوم الـ 21 مارس، بمواجهة جنوب إفريقيا بمنتخب أندورا، بملعب 19 ماي بعنابة، بداية من الساعة 22:00.

بينما تجمع المباراة الثانية في الـ 22 مارس، المنتخب الوطني بنظيره البوليفي. بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 22:00.

في حين سيلعب ثالث لقاءات الدورة الودية، بتاريخ الـ 25 مارس، بين بوليفيا وأندورا، بداية من الساعة 22:00 بملعب 19 ماي بعنابة.

على أن تختتم الدورة الودية الرباعية، يوم الـ 26 مارس. بمواجهة تجرى بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. بداية من الساعة 22:00، بين الخضر ومنتخب جنوب إفريقيا.