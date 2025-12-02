المنتخب الرديف يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة السودان

يرتقب أن يخوض المنتخب الوطني الرديف، اليوم الثلاثاء، آخر حصة تدريبية له بالأراضي القطرية، قبل افتتاح مشواره في البطولة العربية التي انطلقت أمس الاثنين الـ 1 ديسمبر، وتستمر إلى غاية الـ 18 من الشهر ذاته.

ويلتقي غدا الأربعاء، أبطال النسخة الماضية من بطولة كأس العرب، بمنتخب السودان. في الجولة الأولى من المجموعة الـ 4. وذلك، على أرضية ميدان ملعب “أحمد بن علي” بمدينة الريان، بداية من الساعة 13:00.

وهي المباراة التي يسعى من خلالها المدرب مجيد بوقرة، لكشف نوايا “الخضر” في الدفاع بقوة عن لقبهم العربي. وتفادي المفاجآت التي سجلت في افتتاح البطولة بهزيمة تونس أمام سوريا، والبلد المضيف قطر، على يد فلسطين.

ومن الناحية الفنية، فإن التشكيلة الوطنية المتواجدة في قطر منذ السبت الماضي. تتدرب بتعداد مكتمل بعد تعافي المصابين. في صورة المدافع الأيسر نوفل خاسف ومتوسط الميدان أمير سعيود. وهو الأمر الذي يمنح حلولا كثيرة أمام بوقرة. لاختيار التوليفة المناسبة للاطاحة بالسودان. وخطف أول 3 نقاط في المجموعات.