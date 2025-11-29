المنتخب الرديف يصل قطر تحسبا للمشاركة في البطولة العربية
حطّ وفد المنتخب الوطني الرديف، صبيحة اليوم السبت، الرحال بالأراضي القطرية، تحسبا للمشاركة في بطولة كأس العرب. المقررة في الفترة ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر الداخل.
وغادر رفقاء أمين توقاي، الذين سيدشنون مشوارهم في البطولة العربية الأربعاء المقبل. الـ 3 ديسمبر بمواجهة منتخب السودان. على أرضية ملعب “أحمد بن علي” بمدينة الريان. أرض الوطن منتصف ليلة أمس الجمعة، نحو قطر.
على أن يواجهوا يوم السبت القادم، الـ 6 من شهر ديسمبر. بملعب “خليفة الدولي”، منتخب البحرين، في ثاني لقاءات دور المجموعات.
ليختتم أشبال مجيد بوقرة، دور المجموعات للنسخة الـ 11 من بطولة كأس العرب. يوم الثلاثاء الـ 9 ديسمبر القادم، بمواجهة منتخب العراق.
يُشار إلى أن المنتخب الوطني. حامل لقب النسخة الماضية 2021. يعتبر أبرز المرشحين للتتويج بنسخة 2025. على الرغم من التغييرات الكثيرة التي شهدتها التشكيلة.