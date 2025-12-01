المنتخب الرديف يواصل تحضيراته لمواجهة السودان

تواصل تشكيلة المنتخب الوطني الرديف، تدريباتها في إطار الاستعدادات الخاصة بمباراتها الأولى ضمن بطولة كأس العرب، الجارية في قطر، ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر الجاري.

يواجه أشبال مجيد بوقرة، في مستهل رحلة الدفاع عن اللقب، بعد غدٍ الأربعاء، منتخب السودان، بملعب “أحمد بن علي” بمدينة الريان.

قبل أن يلاقوا في الجولة الـ 2 منتخب البحرين، السبت المقبل الـ 6 ديسمبر الجاري. بملعب “خليفة الدولي” ومنتخب العراق في اختتام المجموعات بذات الملعب يوم الثلاثاء الـ 9 ديسمبر.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني على “فيسبوك” اليوم الاثنين. فيديو مقتضب من تحضيرات رفقاء أمير سعيود. الذين كانوا قد التحقوا أول أمس السبت، بالأراضي القطرية، وكلهم عزم على الاحتفاظ باللقب العربي.